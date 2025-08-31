Karabük'te Orman Yangını: Evlere Tahliye

Karabük'te Orman Yangını: Evlere Tahliye
Güncelleme:
Karabük'te başlayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın nedeniyle Safranbolu ilçesinde bazı evler boşaltıldı. Ekipler, 5 helikopter ve 39 araçla yangına müdahale ediyor.

Karabük'te yaklaşık 5 saattir kontrol altına alınmaya çalışılan yangın dron ile görüntülenirken, tebdir amacıyla Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü Şamlar Mahallesi'ndeki evler boşaltıldı.

Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyünde başlayıp, Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyüne sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına 5 helikopter, 39 araç ve 126 personelle müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın dron ile görüntülenirken, ekiplerin müdahalesiyle Saraycık köyü mevkiindeki orman yangını kontrol altına alındı. Eflani'den Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyüne sıçrayan yangın nedeniyle Şamlar Mahallesi tedbir amacıyla boşaltıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
