Karabük'te Orman Yangını: Evlere Tahliye

Karabük'te yaklaşık 5 saattir kontrol altına alınmaya çalışılan yangın dron ile görüntülenirken, tebdir amacıyla Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü Şamlar Mahallesi'ndeki evler boşaltıldı.

Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyünde başlayıp, Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyüne sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına 5 helikopter, 39 araç ve 126 personelle müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın dron ile görüntülenirken, ekiplerin müdahalesiyle Saraycık köyü mevkiindeki orman yangını kontrol altına alındı. Eflani'den Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyüne sıçrayan yangın nedeniyle Şamlar Mahallesi tedbir amacıyla boşaltıldı. - KARABÜK