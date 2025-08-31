Karabük'te Orman Yangını: Eflani ve Safranbolu Arasında Müdahale Başladı

Güncelleme:
Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık Köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık Köyü arasında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık Köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık Köyü arasında orman yangını çıktı.

Ormanlık alandan yükselen dumanları gören köylerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda aranzöz sevk edildi. Yoğun Duman ve alevlerin yükseldiği bölgeye havadan da bir helikopter ile müdahale ediliyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
