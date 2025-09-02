Haberler

Karabük'te Orman Yangını 3. Güne Girdi

Karabük'te Orman Yangını 3. Güne Girdi
Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Harmancık köyünde başlayan orman yangını, Eflani ilçesindeki Saraycık köyüne sıçradı. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyünde başlayan ve Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyüne sıçrayan orman yangını üç gündür devam ediyor.

Saraycık köyünde enerjisi düşen yangın rüzgarın etkisiyle Çatalçam mevkiine sıçradı. Yangına çok sayıda yangın söndürme helikopter ve uçak havadan müdahale ediyor.

48 saattir arazöz ve itfaiye ekiplerinin de karadan müdahalesi sürerken, alevler ve yoğun duman dronla havadan görüntülendi. - KARABÜK

