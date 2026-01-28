Haberler

Kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Karabük'te Atatürk Bulvarı'nda motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.

Karabük'te motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı Namal Kavşağı'nda meydana geldi. Safranbolu yönüne seyreden H.H. idaresindeki 78 ABY 386 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen ve Yeşilmahalle istikametine dönmek isteyen S.H.K. yönetimindeki 78 BY 471 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü H.H. ile yolcu S.Ö.G. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İnceleme başlatılan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - KARABÜK

