Karabük'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir motosiklet devrildi. Kaza sonucunda 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Ergenekon Mahallesi Safir Sokak'ta meydana geldi. C.A. idaresindeki 78 ABR 549 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
