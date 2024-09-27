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Karabük'te Mali Suçlarla Mücadele Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Karabük'te Mali Suçlarla Mücadele Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı
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Karabük'te düzenlenen 'Kuyu 28' operasyonunda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı, evlerinde çok sayıda mali belge bulundu.

Karabük'te mali suçlarla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen 'Kuyu 28' operasyonunda biri bayan 4 kişi tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde 58 ilde eş zamanlı düzenlenen Mali Suçlarla Mücadele çalışmaları KUYU-28 operasyonu kapsamında Karabük'te 6 kişi gözaltına alındı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek yürütülen çalışmalar sonucunda kent merkezinde yapılan tefecilik operasyonunda, K.G., H.G., E.Ç., Ş.A., A.K., Ö.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca şahısların evlerinde çok sayıda banka dekontu, senetler ve hesap hareketleri ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlamam şahsılardan A.K. ve Ö.G. serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli ise Adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edilen K.G., H.G., E.Ç. ve Ş.A tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mali Suçlarla Mücadele Yerel Haberler Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa

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