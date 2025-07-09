Karabük'te Maddi Hasarlı Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

Karabük'te Maddi Hasarlı Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında
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Eskipazar'da iki otomobilin çarpıştığı maddi hasarlı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Mermer Kavşağı'nda meydana geldi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı maddi hasarlıı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Mermer Kavşağı'nda meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan bir otomobil karşı istikametten gelen başka bir otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Maddi hasarın oluştuğu kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde Karabük istikametine seyir halinde olan otomobilin kontrolsüz bir şekilde Eskipazar'a dönüş yapmak istediği sırada kazanın meydana geldiği ve iki aracının savrulduğu yer alıyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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