Karabük'te Maddi Hasarlı Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı maddi hasarlıı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Mermer Kavşağı'nda meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan bir otomobil karşı istikametten gelen başka bir otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Maddi hasarın oluştuğu kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde Karabük istikametine seyir halinde olan otomobilin kontrolsüz bir şekilde Eskipazar'a dönüş yapmak istediği sırada kazanın meydana geldiği ve iki aracının savrulduğu yer alıyor. - KARABÜK