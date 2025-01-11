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Karabük'te Kuyumcu Soygunu Güvenlik Kamerasında

Karabük'te Kuyumcu Soygunu Güvenlik Kamerasında
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üç silahlı ve kar maskeli soyguncu, kuyumcu dükkanını soyarak yaklaşık 20 kilogram altınla kaçtı. Güvenlik kamerası görüntüleri, hırsızların kaçış anlarını kaydetti.

Silahlı ve kar maskeli soyguncuların kaçtığı anlar kamerada

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kuyumcu dükkanını soyan silahlı ve maskeli hırsızların mahalle arasına kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sadri Artunç Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda kar maskeli ve silahlı 3 şahıs, çalışanları etkisiz hale getirerek yaklaşık 20 kilogram altını çalarak kaçtı. Kaçan şahısların yakalaması çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı şahısların kaçtıkları bölgede çalınan altınları ele geçirdi.

Öte yandan soygunun ardından hırsızların İsmetpaşa Mahallesi istikametine koşarak kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kanyona doğru koşan şüphelilerin bir süre sonra gözden kayboldukları yer alıyor.

Kaçan şahısların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa
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