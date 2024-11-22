Karabük'te Kumar Oynayan İki Kişiye Para Cezası
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan iki kişiye toplam 12 bin 850 TL para cezası kesildi. Kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine yapılan uygulamada, ayrıca iş yeri işletmecisi hakkında da işlem başlatıldı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kumar oynarken yakalanan 2 kişiye 12 bin 850 TL para cezası kesildi.
Eskipazar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri kumar oynanmasının önlenmesine yönelik icra edilen uygulamada bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Kıraathaneye düzenlenen operasyonda kumar oynayan U.B. ve C.H. isimli şahıslar suçüstü yakalanırken 7 bin TL'ye de el konuldu. Şüphelilere Kabahatler Kanununun ilgili maddesince kumar oynamak suçundan ayrı ayrı 6 bin 425 TL olmak üzere toplamda 12 bin 850 TL para cezası kesildi.
İş yeri işletmecisi S.K. hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldı. - KARABÜK
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