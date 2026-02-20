Haberler

Köprüde can pazarı: Tutunamayınca yere düştü

Köprüde can pazarı: Tutunamayınca yere düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te bir kişi köprüden atlamak istedi, vatandaşlar ve polis ekipleri müdahale etti ancak düşmekten kurtarılamadı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te köprüden atlamak isteyen şahsın vatandaşlar ve polis ekiplerinin müdahalesine rağmen tutunamayarak yere düştü. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bayır Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.D. isimli şahıs, köprüye çıkarak atlamak istedi. Durumu fark eden vatandaşlar ile polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Bir süre ellerinden tutularak düşmesi engellenmeye çalışılan şahıs, montundan sıyrılarak yere düştü. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı! Tarih belli oldu

Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı! Tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı! Tarih belli oldu

Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı! Tarih belli oldu
Portekizli yıldız Ronaldo gönülleri fethetti! Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttu

Ronaldo'dan Al-Nassr'da Ramazan jesti! Takımıyla oruç tutuyor
İsrail Lübnan'ı vurdu! Ölü ve yaralılar var

İsrail uçakları vurdu! Ölü ve yaralılar var