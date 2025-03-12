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Karabük'te Köpek Saldırısında Kadın Yaralandı

Karabük'te Köpek Saldırısında Kadın Yaralandı
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Karabük'te yürüyüş yaparken mandıradan çıkan 3 köpeğin saldırısına uğrayan 52 yaşındaki Rukiye Çetin yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sağ bacağında kırık olduğu belirtilen Çetin’in durumu ciddiyetini koruyor.

Karabük'te sokakta yürüdüğü sırada mandıradan çıkan 3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Doğantepe Sokak'ta meydana geldi. Rukiye Çetin (52) yürüyerek evine döndüğü sırada mandıradan çıkıp gelen 3 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin ısırdığı ve düşürdüğü Çetin'i çevredeki bir vatandaş kurtardı. Yaralanan Çetin, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağ bacağı kırılan ve yaralarına dikiş atılan Çetin tedaviye alındı.

Çetin,: "Yürüyüş yaparken 3 köpek bana saldırdı. Bacağımdan, belimden ısırdılar. Kollarımdan tutup sürüklediler beni. Orada bir ağabey kurtardı. O yetişmeseydi parçalayacaklardı beni" dedi.

Oğlunun haber vermesiyle eşine köpeklerin saldırdığını öğrenip hastaneye gelen Şenol Çetin ise, "Oturduğum mahalledeki mandıranın köpekleri saldırmış. Bacağında kırık var. Et parçaları koparmışlar. Ameliyat olacak" diye konuştu.

Çetin, mandıranın sahibi hakkında şikayetçi olacaklarını belirtti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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