Karabük'te Kontrolden Çıkan Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı

Karabük' de feci kaza: Kontrolden çıkan iki otomobil çarpıştı, 3 yaralı

KARABÜK - Karabük'te kontrolden çıkan iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Üçbaş köyü istikametine giden Emir Karaman yönetimindeki 60 BD 845 plakalı otomobil ile Üçbaş köyü istikametinden Karabük'e giden Recep Şahinoğlu yönetimindeki 78 AJ 050 plakalı otomobil, yolun kaygan olması kontrolden çıkarak çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile 78 AJ 050 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Selim Karakaş ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.