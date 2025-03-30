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Karabük'te Kaza: Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Karabük'te Kaza: Polis Memuru Hayatını Kaybetti
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir polis memuru hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari aracın devrilmesi sonucu polis memuru hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Hamzalar-Kabarmut grup yolunda meydana geldi. Mehmet Eren Yılmaz (26) idaresindeki 06 BR 9031 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü Yılmaz ile yanında bulunan M.S. (30) ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Eren Yılmaz'ın Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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