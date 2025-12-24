Haberler

Karabük'te kaza anı ve tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

Güncelleme:
Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı anlar ile trafikte motosikletin üzerine yatarak tehlikeli yolculuk yapan sürücü kameraya yansıdı.

Kaza, Bağ-Essan Sanayi Sitesi Ateş Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden Ramazan G. (32) idaresindeki 78 BK 899 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sadık A. (43) idaresindeki 78 ABS 766 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerden Ramazan G. yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'te, motosikleti yüzüstü yatarak kullanan kasksız sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Olay, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı 100. Yıl Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Safranbolu yönüne ilerleyen motosikletin sürücüsünü görenler şaşkınlık yaşadı. Motosikleti yüzüstü yatarak kullanan sürücü, hem kendi can güvenliğini hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Tehlikeli şekilde trafikte ilerleyen motosikletli arkadan gelen araçtakilerin cep telefonuyla kaydedildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
