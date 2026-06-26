Kayıp dosyası suç örgütüne uzandı: 7 tutuklama

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kayıp olarak aranan Abdurrahman Keskin dosyasıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen organize suç örgütüne yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden, örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Hadi Burhanettin T.'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Abdurrahman Keskin'in öldürüldüğüne yönelik elde edilen bilgiler üzerine çalışmalar derinleştirildi. Teknik ve fiziki takip sonucu, liderliğini Hadi Burhanettin T.'nin yaptığı öne sürülen suç örgütünün, 2023 yılında Abdurrahman Keskin'i adres tespiti amacıyla Karabük'te uzun süre takip ettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında Keskin'in, 9 Ekim 2023 tarihinde Karabük'ten kaçırılarak Kastamonu'nun Araç ilçesindeki ormanlık alanda öldürüldüğünün değerlendirildiği, o tarihten bu yana ise kendisinden haber alınamadığı bildirildi.

1 Şubat 2024 tarihinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Sakarya'da 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 otomatik tabanca ve 2 telsizin ele geçirildiği, örgüt üyesi olduğu değerlendirilen C.D.'nin tutuklandığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, Abdurrahman Keskin'in kaçırılması olayında rol aldığı değerlendirilen Necmi Taşkın'ın da aynı suç örgütü tarafından kaçırıldığı ve olayla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme" suçundan soruşturma yürütüldüğü de tespit edildi.

Elde edilen deliller doğrultusunda Karabük merkezli İstanbul, Sakarya, Yalova, Manisa ve Ordu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Hadi Burhanettin T.'nin ikametinde yapılan aramalarda 1 çelik yelek, 2 ruhsatsız tabanca ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakılırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen Hadi Burhanettin T.'nin da bulunduğu 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı