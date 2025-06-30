Karabük'te Kayıp Çocuk Bulundu
Karabük'te iki gündür kendisinden haber alınamayan Can K. isimli çocuk, polis ekiplerince Kemal Güneş Caddesi'nde bulundu. Koruma altına alınan çocuk, ailesine teslim edilmek üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Karabük'te iki gündür kendisinden haber alınamayan çocuk polis ekiplerince bulundu.
Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce evden ayrılan ve dönmeyen Can K. isimli çocuktan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp ihbarı sonrası çalışma başlatan ekipler küçük çocuğu kentin en işlek noktalarından Kemal Güneş Caddesinde arkadaşıyla birlikte gezerken buldu.
Koruma altına alınan çocuk ailesine teslim edilmek üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Polislerin "Nerede kaldın?" sorusuna Can K.'nin "Terminalde uyudum" cevabını verdiği öğrenildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa