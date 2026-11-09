Karabük'te karşı şeride geçen sürücünün tehlikeli anları kameraya yansıdı

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Karabük'te hatalı sollama yapan sürücü, hem karşı yönden gelen araçlarla çarpışma tehlikesi yaşadı hem de solladığı aracı sıkıştırdı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Önünde seyreden aracı sollamak isteyen sürücü, hatalı manevrayla karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen araçlarla kafa kafaya çarpışma tehlikesi yaşayan sürücü, solladığı aracı da sıkıştırdı. Sürücülerin son anda çarpışmaktan kurtulduğu tehlikeli anlar, aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı