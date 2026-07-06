Kara yoluna çıkan eşek trafiği tehlikeye düşürdü
Karabük'te başıboş bir eşeğin kara yoluna çıkması nedeniyle sürücüler yavaşlamak zorunda kaldı. Eşek, bir süre yolda dolaştıktan sonra gözden kayboldu.
Karabük'te kara yoluna çıkan eşek, trafikte kısa süreli tehlikeye neden oldu.
Olay, Cumayanı köyü mevkiinde meydana geldi. Başıboş halde kara yoluna çıkan eşek, sürücülerin yavaşlamasına neden oldu. O sırada yoldan geçen araç sürücüleri, ihtimal bir kazayı önlemek için hızlarını düşürerek dikkatli şekilde ilerledi. Bir süre kara yolunda dolaşan eşek, daha sonra yol kenarına yönelerek gözden kayboldu. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı