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Karabük'te Kar Küreme Aracı Devrildi, 2 Kişi Yaralandı

Karabük'te Kar Küreme Aracı Devrildi, 2 Kişi Yaralandı
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Karabük Ovacık karayolu üzerinde meydana gelen kazada, kar küreme aracı devrildi. Sürücü ve yanındaki yolcu hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te kar küreme ve tuzlama çalışmasına giden karayolları tuzlama aracı devrildi, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Karabük Ovacık karayolu 5 kilometresinde meydana geldi. Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası bölgeye giden Ercihan Ö.(37) idaresindeki 35 AK 260 plakalı Karayolları 153. Şube Şefliğine ait kar küreme aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki şarampole devrildi.

Kaza sonrası kendi imkanları ile araçtan çıkmayı Başaran sürücü ile yanında bulunan Emre T. (30) hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önleme aldığı bölgede keçiler kontrollü bir şekilde sağlanıyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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