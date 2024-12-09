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Karabük'te Kamyonet Şarampole Yuvarlandı, İki Kişi Yaralandı

Karabük'te Kamyonet Şarampole Yuvarlandı, İki Kişi Yaralandı
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Karabük - Yenice kara yolunda kontrolden çıkan bir kamyonet yaklaşık 30 metre şarampole yuvarlandı. Filyos Çayı'na düşmesi ağaçlar tarafından engellendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre şarampole yuvarlanan kamyonetin Filyos Çayı'na düşmesini ağaçlar engellediği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Karabük - Yenice kara yolu Şahinkaya mevkiinde meydana geldi. Fikret Orhan İdaresindeki 78 AAB 969 plakalı kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaralı Mert Cihan Sönmez kendisini kurtaran ekiplere 'Çok sağ olun, Allah razı olsun' diyerek teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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