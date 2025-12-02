Karabük'te Jandarma Operasyonları: 3 Gözaltı ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Karabük'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 119 adet sentetik ecza hapıyla birlikte uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Karabük'te jandarma ekipleri tarafından 2 gün içinde düzenlenen üç ayrı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehir merkezinde gerçekleştirilen 3 ayrı faaliyette, şüpheli şahısların ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde aramalar yapıldı.
Yapılan aramalarda 119 adet sentetik ecza hap ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa