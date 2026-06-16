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Hurda demiri yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Hurda demiri yüklü tır devrildi: 1 yaralı
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Karabük'te hurda inşaat demiri yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Karabük'te hurda inşaat demiri yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

O.P. idaresindeki 71 AV 219 plakalı Scania marka çekici ile buna bağlı 71 DU 145 plakalı yarı römork, Bolu'nun Gerede ilçesi istikametinden Karabük yönüne seyir halindeyken Bayındır Köyü Samsun Yol Ayrımı Bağlantı Köprüsü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Tek taraflı meydana gelen kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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