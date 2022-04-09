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Sağanak yağış sonrası oluşan heyelan yolu ikiye böldü, 2 ev zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karabük'te etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelanda 2 ev zarar gördü. Heyelan gece 03.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Şirin Sokak'ta meydana gelirken evlerde maddi zarar oluştu.

İki gündür kentte etkili olan yağış sonrası yumuşamayan toprağın kayması sonucu heyelan meydan geldi. Çöken bölgede bulunan 2 ev heyelan nedeniyle zarar gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri inceleme yaptı.

Heyelan yolu ikiye böldü, evlere zarar verdi

VATANDAŞLAR EVLERİNDEN TEDBİR AMACIYLA AYRILDI

Heyelan sırasında olay yerinde kimsenin olmaması faciayı engellerken, çatlaklıklar nedeniyle evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Mahalle sakinlerinden Uğur Taşlık, heyelanın gece yarısı sonrası meydana geldiği, sabah saatlerinde ekiplerin gelerek inceleme yaptığını söyledi. Taşlık, zarar gören evlerden birinde oturanların olduğunu ifade etti. Aynı mahallenin 5 metre gerisinde geçtiğimiz Mart ayında da meydana gelen heyelan nedeniyle 2 kişi evde mahsur kalmıştı.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - 3. Sayfa

Toprak Kayması, Karabük, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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