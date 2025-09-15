Karabük'te Firari Hükümlü Yakalandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali U.'nun Çengeller köyüne geldiği yönünde istihbarat aldı.

Yapılan takiple ekipler şüpheliyi 15 Eylül'de ilçe merkezinde gözaltına aldı. Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma ile dolandırıcılık suçlarından toplam 8 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARABÜK