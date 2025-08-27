Karabük'te Eğlence Mekanında Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi
Yenice ilçesinde bir eğlence mekanında yapılan aramada ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde dağıtımı ile ilgili ekipler harekete geçti. Ele geçirilenler arasında bir pompalı tüfek, bir ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek yer alıyor. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir eğlence mekanında uyuşturucu madde dağıtımı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla adreste gerçekleştirilen aramalarda; 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 165 fişek ve 3 tüfek fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili G.G. ve G.A. isimli şüpheliler hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - KARABÜK
