Kaldırıma çarpıp devrildi: 1 yaralı

Güncelleme:
Karabük'te kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Kaza 100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücü idaresindeki 78 AAV 106 plakalı hafif ticari araç Safranbolu istikametine seyir halindeyken kaldırıma çarpıp yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra devrildi. Kazada araçta bulunan Ezgi Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı diğer sürücülerin yardımıyla çıkarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri sürücünün tespiti için çalışma başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
