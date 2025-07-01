Karabük'te Cam Kıran Genç Tutuklandı
Karabük'te otobüs durağındaki camları kıran ve mala zarar veren 18 yaşından küçük bir şahıs, tutuklandı. Olayın anları cep telefonu ile kaydedildi.
Karabük'te otobüs durağındaki camları kıran ve iki ayrı mala zarar verme suçlarından gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bayır Mahallesi Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde dün gece, otobüs durağındaki camları kıran ve Ergenekon Mahallesi'nde iki ayrı mala zarar verme olayına karışan H.M.A. polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, şahsın durak camlarını kırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa