Karabük'te Çalınan Motosiklet Boş Araziye Atıldı

Karabük'te bir evin önünden çalınan motosiklet boş araziye atılmış halde bulundu.

Olay, Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi 125. Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler Eren Y.'ye (29) ait 34 UK 2919 plakalı motosikleti evin önünden çaldı. Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan ekipler motosikleti boş araziye atılmış halde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından motosiklet sahibine teslim edildi. Motosikleti üç kişinin çaldığını belirten araç sahibi, şüphelilerin çalıştıramadıkları motosikleti boş araziye attıklarını ifade etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KARABÜK