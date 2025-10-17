Karabük'te Bonzai Üretimi İçin Hammade Ele Geçirildi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 20 kilogram bonzai üretiminde kullanılabilecek miktarda sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskipazar Cumhuriyet savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüphelinin bulunduğu araçta ve ikametlerinde yapılan aramalarda 177,9 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin, yaklaşık 20 kilogram bonzai üretiminde kullanılabileceği değerlendirildi. Operasyonda ayrıca 3 adet cep telefonuna da inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KARABÜK