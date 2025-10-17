Haberler

Karabük'te Bonzai Üretimi İçin Hammade Ele Geçirildi

Karabük'te Bonzai Üretimi İçin Hammade Ele Geçirildi
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen jandarma operasyonunda, 20 kilogram bonzai üretiminde kullanılabilecek sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 20 kilogram bonzai üretiminde kullanılabilecek miktarda sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskipazar Cumhuriyet savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüphelinin bulunduğu araçta ve ikametlerinde yapılan aramalarda 177,9 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin, yaklaşık 20 kilogram bonzai üretiminde kullanılabileceği değerlendirildi. Operasyonda ayrıca 3 adet cep telefonuna da inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
