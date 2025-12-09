Tartıştığı babasına silahla ateş eden çocuk gözaltına alındı

Karabük'te tartıştığı babası H.D.'ye silahla ateş eden 17 yaşındaki çocuk polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle H.P.D. ile babası H.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.P.D., yanında bulunan silahla babasına ateş etti. H.D. kurşunlardan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Evde yapılan aramada bir pompalı tüfek, kuru sıkıdan bozma tabanca ile çeşitli mermi ve kartuşlar ele geçirildi. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede detaylı inceleme yaptı.

H.P.D. polis ekiplerince gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü. - KARABÜK