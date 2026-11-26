Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Karabük'te polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli silah ve mühimmat ele geçirilirken, aranan 50 şahıs yakalandı.

İl genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suçun önlenmesine yönelik il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda; 4 ruhsatsız tabanca, 118 fişek ve kartuş, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 1 ses tabancası ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında ayrıca çeşitli suçlardan aranan 50 şahıs yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı