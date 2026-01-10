Haberler

5 katlı apartmanda yangın paniği: 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Karabük'te bir apartmanda çıkan yangında, itfaiye ekipleri mahzur kalan 8 kişiyi kurtardı. Yangın, Beytullah Ç.'ye ait dairenin mutfak kısmında çıktı ve 5'i çocuk olmak üzere toplam 8 kişi kurtarıldı.

Karabük'te 5 katlı apartmanda çıkan yangın söndürülürken mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Yeşil Mahalle Yonca Sokak'taki Seda Apartmanının birinci katında meydana geldi.

Beytullah Ç.'ye ait dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çocuğun alevleri fark etmesi sayesinde 4 kişilik aile son anda kendilerini dışarıya atabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanın üst katlara yayılması üzerine apartman sakinleri büyük panik yaşadı.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken apartmanda mahsur kalan 5'i çocuk olmak üzere toplam 8 kişi itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Evde büyük çaplı maddi hasar oluşturan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

