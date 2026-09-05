Haberler

Karabük'te Anız Yangını: 25 Dönüm Zarar, Samanlık Küle Döndü

Karabük'te Anız Yangını: 25 Dönüm Zarar, Samanlık Küle Döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Mehterler köyünde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yaklaşık 25 dönüm alan zarar görürken bir samanlık yandı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana ve yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Soruşturma sürüyor.

Karabük'te yaklaşık 25 dönüm alanda etkili olan anız yangınında bir samanlık kullanılamaz hale geldi.

Mehterler köyü Okçular Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki ormanlık alan ve yerleşim yerlerini tehdit etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletmesine bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, ormanlık alana ve yerleşim yerlerine sıçramadan uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında yaklaşık 25 dönüm alan zarar görürken, bir samanlık da tamamen yandı.

Söndürme çalışmalarına güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ile vatandaşlar da destek verdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak

Selahattin Demirtaş tarih vererek duyurdu: Tahliye olacak
BM'den tarihi karar: 500 yıllık dünya haritası değişiyor

500 yıllık dünya haritası değişiyor: Tek bir ülke karşı çıktı

Özgür Özel'den olay gaf: Kendi kurduğu partinin adını unuttu

Özgür Özel'den olay gaf: Kendi kurduğu partinin adını unuttu
Neslihan Atagül'ün 2 yıl önceki görüntüleri büyük tartışma yarattı

Bakanlığı etiketleyen bile var! 2 yıl önceki görüntü infial yarattı

38 yaşındaki profesyonel koşucunun acı sonu

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü
Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor

Üçüncü kez evleniyor! Müstakbel damat tanıdık bir isim

Diyarbakır'da yürek yakan tablo: “Canım yanıyor” diyerek yardım istiyor

Yürek yakan tablo! “Canım yanıyor” diyerek feryat ediyor ama...