Üye Girişi
Haberler
Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
Asgari ücret zam oranı belli oldu!
Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
İşte asgari ücret sonrası yeni işsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia
Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasıyla ilgili çarpıcı iddia
Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Erdoğan'dan 2025 asgari ücretiyle ilgili ilk açıklama

Karabük'te Alkol ve Ehliyetsizlikten Kaynaklanan Trafik Kazaları: 6 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı. Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kontrolündeki Tofaş, hızla girdiği yolda aydınlatma direğine çarparak ikiye büküldü. Diğer kazalarda da yaralanmalar yaşandı.

Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün Tofaş'la yaptığı hız aydınlatma direğinde bitti

İkiye bükülen Tofaş'tan yola fırlayan sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı

Karabük'te 3 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Çalıştıramadığı aracını yokuş aşağıya vurdurunca, alt yola devrildi

KARABÜK - Karabük'te farklı noktalarda meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Karabük - Safranbolu çevre yolunda sürücüsünün alkol aldıktan sonra Tofaş marka otomobilli ile yaptığı hız aydınlatma direğinde son buldu. İkiye bükülen otomobilden yola fırlayan sürücü ve yanındaki arkadaşı ağır yaralandı.

Karabük çevre yolu valilik binası karşısında meydana gelen trafik kazasında, Serdar Erdoğan idaresindeki 78 ABE 871 plakalı Tofaş marka otomobil hızla ilerlediği sırada yoldan çıkarak orta refüjde yer alan ağaca çarpıp sürüklenerek aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile ikiye bükülen otomobilde sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Özcan Akbıyık otomobilden yola fırladı. Durumu ağır ve bilinci kapalı olan sürücü Erdoğan ile yanındaki arkadaşına o sırada yoldan geçmekte olan Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde görevli doktor ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, sürücüsü Serdar Erdoğan'ın ehliyetinin ise daha önce alkolden yapılan işlem ile geçici olarak geri alındığı öğrenildi.

Kaza sonrası olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde ve araçta yaptıkları çalışmalarda alkol tenekeleri dikkatlerden kaçmadı.

Diğer yandan Karabük - Eskipazar karayolu İmamalar köyü yakınlarında meydana gelen bir başka trafik kazasında ise 3 kişi yaralandı.

C.G. idaresindeki 34 UF 2832 plakalı otomobil, Gere istikametinden Karabük'e seyir halinde iken İmamlar Köyü mevkiine geldiği esnada, önünde ve aynı istikamette seyreden sürücü A.T.'nin idaresindeki hurda yüklü 78 BP 014 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kaza sonrası ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan A.G. ve A.G. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Otomobili vurdurarak çalıştırma istedi, araç alt yola devrildi

Karabük'te otomobilini vurdurarak çalıştırmak isteyen sürücü, otomobiliyle birlikte 2 metre yükseklikten alt yola devrilerek park halindeki otomobile çarptı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi 40 No'lu sokak üzerinde meydana geldi. 78 BK 435 plakalı otomobilini çalıştıramayan sürücü Ş.Ü., yokuş aşağıya aracını vurdurarak çalıştırmak istedi. Bu sırada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle birlikte 2 metre yükseklikten alt yola düşerek park halindeki 78 AAE 456 plakalı araca çarparak devrildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Ş.Ü. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Karabük'te Alkol ve Ehliyetsizlikten Kaynaklanan Trafik Kazaları: 6 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - 3.Sayfa
img

İsrail şokta! Husiler hipersonik füzeyle saldırdı
img

"Öldüm, bittim" diyordu, mahkemede aylık gelirini açıkladı
img

Bankadan para çekimlerinde belge zorunluluğu geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
Suriye'nin yeni yönetiminden İran'a uyarı
Suriye'nin yeni yönetiminden İran'a uyarı: Sonuçlarından sorumlusunuz
İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor
İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor
Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor
Bankadan para çekimlerinde belge zorunluluğu geliyor
İşte gerçekleşen 6 aylık enflasyona göre 2025'te muhtemel memur maaşları
2025'te memurlar ne kadar maaş alacak?
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 25 Aralık Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Asgari ücret neden erken açıklandı? Adana elektrik kesintisi! 25 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? 25 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 25 Aralık Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 25 Aralık Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 25 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 25 Aralık Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi Osman Sezener kimdir? MasterChef Osman Şef nereli kaç yaşında, restoranı nerede? Manisa elektrik kesintisi! 25 Aralık Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 25 Aralık Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.