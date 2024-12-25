Karabük'te Alkol ve Ehliyetsizlikten Kaynaklanan Trafik Kazaları: 6 Yaralı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün Tofaş'la yaptığı hız aydınlatma direğinde bitti

İkiye bükülen Tofaş'tan yola fırlayan sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı

Karabük'te 3 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Çalıştıramadığı aracını yokuş aşağıya vurdurunca, alt yola devrildi

KARABÜK - Karabük'te farklı noktalarda meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Karabük - Safranbolu çevre yolunda sürücüsünün alkol aldıktan sonra Tofaş marka otomobilli ile yaptığı hız aydınlatma direğinde son buldu. İkiye bükülen otomobilden yola fırlayan sürücü ve yanındaki arkadaşı ağır yaralandı.

Karabük çevre yolu valilik binası karşısında meydana gelen trafik kazasında, Serdar Erdoğan idaresindeki 78 ABE 871 plakalı Tofaş marka otomobil hızla ilerlediği sırada yoldan çıkarak orta refüjde yer alan ağaca çarpıp sürüklenerek aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile ikiye bükülen otomobilde sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan Özcan Akbıyık otomobilden yola fırladı. Durumu ağır ve bilinci kapalı olan sürücü Erdoğan ile yanındaki arkadaşına o sırada yoldan geçmekte olan Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde görevli doktor ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, sürücüsü Serdar Erdoğan'ın ehliyetinin ise daha önce alkolden yapılan işlem ile geçici olarak geri alındığı öğrenildi.

Kaza sonrası olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde ve araçta yaptıkları çalışmalarda alkol tenekeleri dikkatlerden kaçmadı.

Diğer yandan Karabük - Eskipazar karayolu İmamalar köyü yakınlarında meydana gelen bir başka trafik kazasında ise 3 kişi yaralandı.

C.G. idaresindeki 34 UF 2832 plakalı otomobil, Gere istikametinden Karabük'e seyir halinde iken İmamlar Köyü mevkiine geldiği esnada, önünde ve aynı istikamette seyreden sürücü A.T.'nin idaresindeki hurda yüklü 78 BP 014 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kaza sonrası ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan A.G. ve A.G. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Otomobili vurdurarak çalıştırma istedi, araç alt yola devrildi

Karabük'te otomobilini vurdurarak çalıştırmak isteyen sürücü, otomobiliyle birlikte 2 metre yükseklikten alt yola devrilerek park halindeki otomobile çarptı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi 40 No'lu sokak üzerinde meydana geldi. 78 BK 435 plakalı otomobilini çalıştıramayan sürücü Ş.Ü., yokuş aşağıya aracını vurdurarak çalıştırmak istedi. Bu sırada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle birlikte 2 metre yükseklikten alt yola düşerek park halindeki 78 AAE 456 plakalı araca çarparak devrildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Ş.Ü. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.