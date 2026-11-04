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Karabük'te açık kapıdan dolap sarkıtan otomobil trafiği tehlikeye attı

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Karabük'te açık kapıdan dolap sarkıtan otomobil trafiği tehlikeye attı
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Karabük-Kastamonu kara yolu 100. Yıl Mahallesi Kavşağı mevkiinde bir otomobilin sürücüsü, arka koltuğa sığmayan dolabı taşımak için sol arka kapıyı açık bıraktı. Kapıdan sarkan dolabı taşıyan otomobil trafikte seyrederken tehlikeye neden oldu; o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Karabük'te bir otomobilin, arka kapısı açık şekilde ve kapıdan dolap sarkıtılarak gitmesi trafikte tehlikeli anlara neden oldu. Sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Karabük-Kastamonu kara yolu 100. Yıl Mahallesi Kavşağı mevkiinde yaşandı. Karabük'ten Kastamonu istikametine giden otomobilin sürücüsü, arka koltuğa sığmayan dolabı taşımak için sol arka kapıyı açık bıraktı. Dolabın bir bölümü kapıdan dışarı taşarken sürücü yoluna devam etti.

Hem kendi güvenliğini hem de trafikteki diğer araçları tehlikeye atan otomobil sürücüsü, arkadan gelen araçta bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, kapısı açık ve dolap dışarı sarkmış halde otomobilin trafikte seyrettiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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