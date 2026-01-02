Haberler

Karabük'te 80 yaşındaki kadın donmuş halde ölü bulundu

Karabük'te 80 yaşındaki kadın donmuş halde ölü bulundu
Karabük'ün Bulak köyünde, 80 yaşındaki Zehra Bölüm'ün evinin arka bahçesinde donmuş halde cesedi bulundu. Sağlık ekipleri, yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'te 80 yaşındaki yaşlı kadın, evinin arka bahçesinde donmuş halde ölü bulundu.

Olay, merkeze bağlı Bulak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Zehra Bölüm isimli kadını evinin arka kısmında hareketsiz halde gören yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelerde yaşlı kadının donarak hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Zehra Bölüm'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
