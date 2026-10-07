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Karabük'te 5 operasyonda 100 sentetik hap ele geçirildi, 10 şüpheli sevk edildi

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Karabük'te 5 operasyonda 100 sentetik hap ele geçirildi, 10 şüpheli sevk edildi
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Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen 5 ayrı faaliyette 100 adet sentetik ecza hapı ve 7 adet amfetamin emdirilmiş peçete ele geçirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen 5 ayrı faaliyette 100 adet sentetik ecza hapı ve 7 adet amfetamin emdirilmiş peçete ele geçirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehir merkezinde 5 ayrı faaliyet gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 10 şahsın üzerinde, eşyalarında, araçlarında, iş yerlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 7 adet amfetamin emdirilmiş peçete, 100 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Ayrıca 1 adet cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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