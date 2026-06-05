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Karabük'te uyuşturucu operasyonları: 1 tutuklama

Karabük'te uyuşturucu operasyonları: 1 tutuklama
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Karabük'te polis ekiplerince 15 Mayıs-4 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenen 7 ayrı uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonlarda çeşitli sentetik uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Karabük'te polis ekiplerince son 20 günde düzenlenen 7 ayrı uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerce, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik 15 Mayıs-4 Haziran 2026 tarihleri arasında kent genelinde 7 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 7 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 1 zanlı tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalışmalarda 8,12 gram AM-2201 sentetik kannabinoid hammaddesi, 5 adet sentetik ecza maddesi, 15,61 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ile peçeteye emdirilmiş halde 0,45 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Öte yandan, narkotik ekipleri ile diğer birimlerin ortak çalışmaları ve denetimleri kapsamında uyuşturucu suçlarından aranan 3 firari hükümlü ve şüpheli yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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