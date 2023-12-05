Karabük'te uyuşturucu suçundan 15 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Karabük'te 15 yıl 7 hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik saha çalışmaları düzenledi. Yapılan çalışmalarda, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından 15 yıl 7 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan D.B.A. yakalandı. Şahıs, yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzurunu ve güvenliğini bozacak her türlü suçun önlenmesine, faillerinin en kısa sürede yakalanarak adalet önüne çıkartılmasına ve suçluların rahat rahat dolaşmasına asla izin verilmeyeceğini, konu ile ilgili çalışmalar ve mücadelenin durmaksızın devam edeceğini bildirdi. - KARABÜK