Karabük'te 140 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu

Karabük Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada "yüksek kar" vaadiyle vatandaşları ağına düşürerek 140 milyon TL'lik vurgun yapan şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Karabük merkezli 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 14'ü tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 6 ay boyunca titizlikle yürüttüğü çalışmalarda, sosyal medya platformları üzerinden yayımlanan sahte reklam linkleriyle vatandaşlarla temasa geçen dolandırıcıların 'yüksek kazanç' vaadiyle vatandaşların yatırım yapmalarını sağladığı belirlendi. Elde ettikleri paraları kripto para borsalarına aktarıp izlerini kaybettirmeye çalışan şüpheliler, birçok ilde onlarca vatandaşı mağdur etti. Dolandırıcılık ağı, bu yöntemle 140 milyon TL haksız kazanç sağladı. Yürütülen soruşturma kapsamında Karabük merkezli olarak Adana, Aydın, Batman, İzmir, Yalova ve İstanbul illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 16 şüpheli işlemleri sonrası Karabük Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şahıslardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 14 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sosyal medya üzerinden gelen yatırım tekliflerine karşı vatandaşları uyararak, "Kolay kazanç vaadiyle gelen her bağlantı bir tuzak olabilir" uyarısında bulundu. Yetkililer, vatandaşların bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumları gecikmeden güvenlik birimlerine bildirmeleri gerektiğini vurguladı. - KARABÜK