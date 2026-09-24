Karabük-Eskipazar karayolunda motosiklet traktöre çarptı, 2 kişi yaralandı

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Karabük'te motosikletin kavşakta manevra yapan traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Eskipazar kara yolu Bölge Trafik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinden Eskipazar istikametine seyir halinde olan M.A.K. idaresindeki 78 BY 328 plakalı motosiklet, kavşağa giriş yapmak için manevra yapan O.Ö. yönetimindeki 78 BF 683 plakalı traktöre çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü M.A.K. ile yolcu E.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Traktör sürücüsü O.Ö.'nün ise sağlık şartları nedeniyle Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 45. maddesi kapsamında sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı