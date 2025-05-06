Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, seçim döneminde emekliye verdiği ücretsiz ulaşım sözünü kısa süreliğine hayata geçirdikten sonra geri adım attı. Emekliye ücretsiz ulaşım uygulamasının önümüzdeki günlerde kaldırılacağını duyurdu.

YAYINA DAMGA VURDU

Çetinkaya katıldığı yayında yaptığı açıklamada uygulamanın kaldırılmasının gerekçesini emeklilere bağladı. Emeklilerin ücretsiz ulaşım hakkı istemediklerini ve konuyla ilgili şikayet yağdırdıklarını belirten Çetinkaya şu ifadeleri kullandı; "Bunu da bugün ilk defa söyleyeyim. Emekliye ücretsiz dolmuş, ulaşım kalkacak önümüzdeki günlerde. Emeklilerden yoğun bir şikayet gelmesi, 'istemiyoruz' demesi üzerine biz de kaldıracağız."

ÖZKAN ÇETİNKAYA KİMDİR?

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 1988 yılında Karabük'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Karabük'te tamamladı. İşletme ve dış ticaret bölümlerinden mezun olan Çetinkaya, 2008-2012 yıllarında üniversite eğitimi esnasında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevlerde yer aldı.

Üniversite eğitimi ardından aktif siyasetin içinde yer alan Çetinkaya; 2012 yılından bu yana AK Parti Karabük Teşkilatlarında Gençlik Kolları Başkanlığı, Karabük Belediye Meclis Üyeliği, Merkez İlçe Başkanlığı ve AK Parti Genel Merkez Büyük Kongre Delegeliği görevlerinde bulundu.

Özkan Çetinkaya çeşitli sektörlerde iş alanı ve istihdam oluşturan bir şirkette yönetici olarak görev yaptı. Evli ve 2 çocuk babası olan Özkan Çetinkaya iyi derecede İngilizce bilmektedir.