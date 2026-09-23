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Karabük-Bartın yolunda ters yönde ilerleyen sürücü araçları tehlikeye attı

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Karabük-Bartın yolunda ters yönde ilerleyen sürücü araçları tehlikeye attı
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Karabük-Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde bir araç sürücüsü ters yönde ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, karşı yönden gelen sürücülerin tehlikeli anlar yaşadığı görüldü.

Karabük'te ters yönde ilerleyen sürücü, karşı yönden gelen araçları tehlikeye düşürdü. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük-Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde bir araç sürücüsü ters yönde ilerledi. Hızla ters yönde ilerleyen araç, karşı yönden gelen araçlarla karşı karşıya gelerek, trafik güvenliğini tehlikeye attı. O anlar, başka bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde aracın ters yönde ilerlediği ve karşı yönden gelen sürücülerin tehlikeli anlar yaşadığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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