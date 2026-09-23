Karabük-Bartın yolunda ters yönde ilerleyen sürücü araçları tehlikeye attı

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Karabük'te ters yönde ilerleyen sürücü, karşı yönden gelen araçları tehlikeye düşürdü. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük-Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde bir araç sürücüsü ters yönde ilerledi. Hızla ters yönde ilerleyen araç, karşı yönden gelen araçlarla karşı karşıya gelerek, trafik güvenliğini tehlikeye attı. O anlar, başka bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde aracın ters yönde ilerlediği ve karşı yönden gelen sürücülerin tehlikeli anlar yaşadığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı