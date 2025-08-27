Karabük-Bartın Karayolunda Beton Blok Kazası Trafiği Felç Etti
Karabük-Bartın karayolunda seyir halindeki bir tırdan devrilen beton blok nedeniyle yol çift yönlü trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu. Çalışmalar sonucunda yol yarım saat içinde yeniden ulaşıma açıldı.
Karabük-Bartın karayolunun Soğuksu mevkisinde dün tırdan devrilen beton bloğun kaldırılması için çalışma başlatıldı. Çalışma nedeniyle yol çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kapanan yol sonrası bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Yarım saatlik çalışmada vinç yardımıyla beton bloğun kaldırılması ile yol yeniden ulaşıma açıldı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa