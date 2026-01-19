Haberler

Üsküdar'da karlı yokuş kazaya sebep oldu

Güncelleme:
Üsküdar'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kaygan yolda bir otomobil kontrolden çıkarak yayaya çarptı ve bir evin bahçesine uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi. Hüseyin Efendi Sokak'ta yokuş aşağı seyir halinde olan bir otomobil, karla kaplı yolda kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen yayaya çarptıktan sonra bir evin bahçesine uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Üsküdar Hüseyin Efendi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen otomobil, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Kontrolden çıkan araç, kaldırımdaki yayaya çarptıktan sonra yol kenarında bulunan bir evin bahçe duvarını aşarak bahçeye düştü.

Kazada 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL

