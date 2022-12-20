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Kar ve tipinin etkili olduğu Kop Dağı güzergahı ağır tonajlı araçlara kapatıldı

3. Sayfa Haberleri

Kar ve tipinin etkili olduğu Kop Dağı güzergahı ağır tonajlı araçlara kapatıldı

Kar ve tipinin yoğun şekilde etkili olduğu Bayburt-Erzurum kara yolu üzerindeki 2409 rakımlı Kop Dağı güzergahı ağır tonajlı araçlar için tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

Kar ve tipinin yoğun şekilde etkili olduğu Bayburt- Erzurum kara yolu üzerindeki 2409 rakımlı Kop Dağı güzergahı ağır tonajlı araçlar için tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

Bayburt'ta geceden başlayıp aralıklı devam eden kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Bayburt'tan Erzurum istikametine giden bir tır kardan dolayı buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun kenarına devrildi. Kazada tır sürücüsü hafif yaralandı.

Tırların kayarak makaslama yapmaması için yol Kop Dağı güzergahına Aşağı Kop köyünün bulunduğu noktadan ağır tonajlı araçlar için ulaşıma kapatıldı. Erzurum tarafından da Aşkale'de ağır tonajlı araçların bekletildiği belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kop Dağı Bayburt Erzurum 3. Sayfa Haberler

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