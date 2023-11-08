Kar Payı Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı
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KAYSERİ'de medikal malzeme satışından kar payı vaadi ile 7 kişinin 1 milyon TL'sini dolandıran 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Medikal malzemesi satışı yapan 4 kişi, kar payı vaadiyle 7 kişinin 1 milyon TL'sini dolandırdı. Mağdurların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler, gözaltına alındı. 4 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa