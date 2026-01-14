Baca düştü gaz sızıntısı ölüme sebep oldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 68 yaşındaki yaşlı kadın, kar kütlesinin düşürdüğü baca nedeniyle oluşan gaz sızıntısından hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kar kütlesinin kombi bacasını düşürmesi sonucu oluşan gaz sızıntısı nedeniyle 68 yaşındaki Emine Bucak zehirlendi. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bucak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ