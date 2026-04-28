"KAPPA" isimli konteyner gemisinin 4 yıl önce de arızalandığı öğrenildi

Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaparken Yeniköy açıklarında yalıya metreler karaya oturan Türk bayraklı "KAPPA" isimli konteyner gemisinin 4 yıl önce makine arıza yaptığı öğrenildi.

Sarıyer Yeniköy açıklarında gece saatlerinde meydana gelen olayda 147 metrelik Türk bayraklı konteyner gemisi KAPPA, henüz bilinmeyen sebeple sürüklenmiş ve deniz kenarında bulunan yalıya çarpmasına metreler kala karaya oturmuştu. Kıyı Emniyeti Ekipleri ve dalgıçlar tarafından yapılan yaklaşık 6 saat süren hasar tespiti ve incelemelerin ardından karaya oturan gemi kurtarılarak Küçükçekmece Demir sahasına çekilmişti. Aynı geminin yaklaşık 4 yıl önce Ambarlı'dan Rusya'nın Novorossiysk'ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yaptığı, KAPPA isimli konteyner geminin daha sonra Ahırkapı'ya çekildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı