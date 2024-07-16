Kaplumbağa Orman Yangınından Kurtarıldı

Kilis'in Polateli ilçesinde çıkan orman yangınında mahsur kalan kaplumbağayı jandarma ekipleri kurtardı.

Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Eylem köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede geniş alanı etkisi altına aldı. Yangına kısa sürede müdahale eden jandarma ekipleri, alevler arasında mahsur kalan kaplumbağayı fark etti. Ekipler, yangının ilerlemesini durdurmak için yaptıkları çalışmalar sırasında kaplumbağayı kurtararak güvenli bölgeye taşıdı. Ekiplerin su verdiği kaplumbağa, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürüldü. - KİLİS